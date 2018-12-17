الجديد: اللقاء التشاوري يعمد لملاقاة ايجابية الجانب الآخر مقابل توزير أحدهم أو من يمثلهم

افادت ملعومات لقناة " الجديد" أن " اللقاء التشاوري يعمد الى ملاقاة ايجابية الجانب الآخر بإيجابية مقابل الإعتراف بتمثيلهم الشعبي من خلال توزير أحد النواب الستة أو من يمثلهم".

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