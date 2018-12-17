المحافظ ضو عقد لقاء متابعة للحد من تلوث نهر الليطاني

عقد محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو لقاء، ضمن الجهود المبذولة والمتابعات المستمرة لملف تلوث نهر الليطاني بشكل عام ومجرى نهر القاسمية بشكل خاص، وحضره مدير عام مصلحة الليطاني الدكتور سامي علوية ومدير مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر بالاضافة الى رؤساء الاتحادات البلدية وممثلين عن كل من الـUNHCR; UNDP; UNICEF.
الاجتماع، الذي عُقد في مبنى محافظة لبنان الجنوبي، بحث في ضرورة الحد من التلوث الناتج عن المخلفات الصناعية والمنزلية والأعمال غير المطابقة للمعايير البيئية والمياه المبتذلة، وناقش المجتمعون السبل الواجب اتباعها لرفع الضرر الواقع على منشآت مصلحة الليطاني وعلى النهر والمزارعين والمواطنين على حد سواء.
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