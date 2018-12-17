المحافظ ضو عقد لقاء متابعة للحد من تلوث نهر الليطاني

عقد محافظ ​لبنان​ الجنوبي ​منصور ضو​ لقاء، ضمن الجهود المبذولة والمتابعات المستمرة لملف ​تلوث نهر الليطاني​ بشكل عام ومجرى ​نهر القاسمية​ بشكل خاص، وحضره مدير عام ​مصلحة الليطاني​ الدكتور سامي علوية ومدير ​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​ الدكتور وسيم ضاهر بالاضافة الى رؤساء الاتحادات البلدية وممثلين عن كل من الـUNHCR; UNDP; UNICEF.

الاجتماع، الذي عُقد في مبنى محافظة لبنان الجنوبي، بحث في ضرورة الحد من ​التلوث​ الناتج عن المخلفات الصناعية والمنزلية والأعمال غير المطابقة للمعايير البيئية و​المياه​ المبتذلة، وناقش المجتمعون السبل الواجب اتباعها لرفع الضرر الواقع على منشآت مصلحة الليطاني وعلى النهر و​المزارعين​ والمواطنين على حد سواء.