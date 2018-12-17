رئيس البريد يفتتح مركز خدمات متطور تابع للهيئة بنادي النيابة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علاء الدين:

افتتح عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وعبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة نادي هيئة النيابة الإدارية بالمنيل، اليوم الاثنين، مركز خدمات بريد نادي هيئة النيابة الإدارية بمقر النادي.

وبحسب بيان من هيئة البريد اليوم، قال عصام الصغير إن افتتاح مركز خدمات نادي هيئة النيابة الإدارية يأتي في إطار تنفيذ خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء طبقاً للمعايير الدولية.

كما تشمل الخطة التوسع والانتشار بجميع المحافظات، والاهتمام بالتواجد في المصالح الحكومية والنوادي لإتاحة الخدمات التي يقدمها البريد المصري لجميع شرائح العملاء، وذلك إيماناً بأن المواطن المصري هو محور اهتمام الدولة وحتى يحصل كل مواطن على كافة الخدمات بشكل لائق وميسر، وفقا لعصام الصغير.

وأضاف الصغير أن مركز خدمات نادي هيئة النيابة الإدارية الذي تم افتتاحه اليوم يعد من الجيل الجديد لمكاتب البريد الذكية، حيث أنه يقدم العديد من الخدمات المتميزة مثل خدمة سداد فواتير الشركة المصرية للاتصالات، وفواتير الكهرباء والمياه والغاز، وبعض الرسوم والضرائب.

كما يقدم المركز خدمات إرسال الطرود داخل وخارج الجمهورية، وخدمة البريد السريع، بجانب بيع مختلف النماذج والاستمارات والطوابع البريدية المطلوبة لكافة الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى الخدمات المالية والبريدية التي يقدمها البريد مثل خدمة توفير البريد، والحسابات الجارية ذات العائد اليومي، وتحويل الأموال، وصرف المعاشات وغيرها.

ويقدم المكتب أيضا خدمة الأحوال المدنية التي تمكن العملاء من استخراج شهادات الميلاد، والقيد العائلي، وشهادات الزواج والطلاق، وشهادات الوفاة، وتجديد بطاقات الرقم القومي، ودفع مخالفات المرور، وخدمة التصديق القنصلي على عدد من المحررات مثل الشهادات الدراسية، والوثائق، وشهادات الأحوال المدنية، والتوكيلات، والمستندات التجارية، وشهادات الخبرة، وعقود العمل.