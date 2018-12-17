عمال الشرقية للدخان يضربون عن العمل بسبب تخفيض مكافأة الأرباح 3 شهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

واصل عمال الشركة الشرقية للدخان ايسترن كومباني اليوم الإثنين إضرابهم عن العمل لليوم الثاني اعتراضا على تقليل مكافأة الأرباح.

وقال عمال لمصراوي إن الشركة خفضت مكافأة أرباح العام المالي الماضي إلى 20 شهرا فقط بدلا من 23 شهرا كانت تصرف لهم.

ويشارك في الإضراب كافة عمال المصنع ما يعني توقف الإنتاج بالشركة بحسب ما قاله العمال لمصراوي.

ولم يرد مسؤولي الشركة على طلب التعليق عن الأمر وتأثيره على إنتاج الشركة.

وكانت الجمعية العمومية للشركة اعتمدت الأسبوع الماضي صرف مكافأة أرباح للعمال بواقع 20 شهرا.

وخلال العام المالي الماضي ارتفعت أرباح الشركة بنحو 44.8% لتسجل 4.2 مليار جنيه، مقابل 2.9 مليار جنيه العام المالي السابق، مدعومة بزيادة مبيعاتها إلى 13.4 مليار جنيه، مقابل 10.5 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة 27.2%.