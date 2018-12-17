اللد: اجتماع طارئ للجنة المتابعة إثر جرائم القتل الأخيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - في أعقاب جرائم القتل الأخيرة وفي ظل تفاقم مظاهر الجريمة في المجتمع العربي بالبلاد، عقدت لجنة المتابعة العليا اجتماعا طارئا في قاعة المركز الجماهيري (مركز شيكاغو) بمدينة اللد بعد ظهر اليوم، الإثنين.

وشارك في الاجتماع أعضاء قيادة لجنة المتابعة مع أعضاء البلدية العرب في اللد والرملة ويافا وقيادات محلية ولجان شعبية.

وافتتح رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، الجلسة باستنكار مظاهر العنف وكافة جرائم القتل في اللد وسائر البلدات العربية.

وجرى عرض مسح لجرائم القتل في المجتمع العربي، وتقاعس الشرطة ومسؤوليتها تجاه انتشار العنف والجريمة في المجتمع العربي.

وأشار رئيس لجنة المتابعة إلى أنه سيتم تنظيم مظاهرة أمام مركز الشرطة في اللد الساعة السابعة من مساء اليوم.

وقال نائب رئيس بلدية اللد، فرج ابن فرج، إنه "يجب تشكيل لجنة صلح بدعم من النواب العرب والمشايخ من أجل تشكيل ضغط على العائلات لإيجاد الحلول للمشاكل الموجودة".

وقال عضو اللجنة الشعبية، المحامي خالد زبارقة: "نريد حلولا عملية. نحن نوجه أصابع الاتهام للسلطات والشرطة، ونستشعر الآن أن هناك أياد خفية تلعب دورا في هذه الجريمة باللد. ما حصل في اللد هي جرائم قام بها جبناء. لم نعهد أن يتم الاعتداء على النساء، وهذا تخط لكل الخطوط الحمر. في اللد نلمس انتشارا السلاح، والتستر على المجرمين، وهذا وفّر ظروفا لاستمرار العنف والقتل. نعلن صرختنا في اللد ونحن على حافة الانهيار الثقافي والمبدئي".

وقالت النائبة حنين زعبي: "المجرمون أصبحوا أصحاب سلطة وقوة تأثير في مجتمعنا، مع كل أسف. يجب أن نقاطع هؤلاء المجرمين. للأسف تم انتخاب رؤساء سلطات محلية بدعم من هؤلاء المجرمين. ويجب عدم إعفاء الشرطة من المسؤولية".

وقال عضو بلدية الرملة، نايف أبو صويص، إن "كل خطوة نقوم بها من أجل المجتمع فهي مباركة، لكن للأسف إننا نقوم بهذه الخطوات بعد وقوع الحدث. هنالك مشاكل عائلية في منطقتنا ممكن أن تنفجر في كل لحظة. نحن وأطفالنا لا نملك الأمان في البيت. نريد حلولا جذرية لهذه المشاكل. أكبر دليل على أوضاع بلداتنا ما حدث في الرملة من إطلاق نار طيلة ساعات الليل؛ وقد أثر ذلك على عدم تقدم الطلاب لامتحانات مهمة. ومن هنا أتوجه للمشايخ وخطباء المساجد؛ أخرجوا القرآن والسنة إلى الشوارع والبيوت من أجل مجتمع أفضل".