4 منخفضات جوية في طريقها للبلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر بلادنا ومنطقة الشرق الأوسط في الأيام المقبلة ولغاية نهاية الشهر الجاري بأربعة منخفضات جوية مختلفة الشدة، يبدأ أولها مساء اليوم الإثنين، إذ تنخفض درجات الحرارة في ساعات المساء والليل وتسود أجواء باردة وتنشط الرياح وتهطل الأمطار بصورة تدريجية فوق معظم المناطق، وتكون رعدية أحيانا.

كما تتوقع الأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء غدا، الثلاثاء، باردة نسبيا وتهطل أمطار أحيانا، وخصوصا في المنطقة الشمالية من البلاد، وستحظى المناطق الشمالية بالكمية الأكبر من الأمطار في هذا المنخفض.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن بلادنا ستتأثر بمنخفض جوي ثان، بعد غد الأربعاء، إذ تهطل الأمطار على المناطق الشمالية من البلاد خلال ساعات النهار، وفي ساعات المساء والليل تعبر جبهة هوائية باردة إلى البلاد ويتجدد هطول الأمطار على المناطق الشمالية وتنتشر بشكل تدريجي إلى باقي المناطق، وتستمر الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار فوق معظم المناطق يوم الخميس المقبل مع انخفاض إضافي على درجات الحرارة وأجواء باردة جدا.

وفيما يتعلق بالمنخفض الجوي الثالث يوم الإثنين من الأسبوع المقبل، فمن المتوقع أن يحمل لبلادنا أمطار متفاوتة الشدة ستعم معظم المناطق وانخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وأكدت دائرة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تبقى حالة الطقس باردة إلى باردة جدا لاحقا بعد المنخفض الجوي الثالث، ويزداد احتمال تأثر بلادنا والمنطقة بمنخفض جوي رابع مع حلول الأيام الأخيرة من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.