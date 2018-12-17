ميلان يوجه صدمة لنجمه الأرجنتيني هيغوين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق آيه سي ميلان الإيطالي لا ينوي الإبقاء على مهاجمه الأرجنتيني، غونزالو هيغوين، بالموسم القادم بعدما تنتهي فترة إعارته من يوفنتوس.

وبحسب ما نقلته صحيفة "لاجزيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن ميلان لا يفكر بتفعيل بند الشراء النهائي للاعب الأرجنتيني من يوفنتوس، والبالغ 32.6 مليون جينه إسترليني.

وكان ميلان قد استعار الأرجنتيني الدولي من يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 16.3 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد تعاقد البيانكونيري مع البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن ميلان لديه أفكار أخرى لتعزيز هجوم الفريق الموسم المقبل، خاصة وأن هيغوين سجل 5 أهداف فقط هذا الموسم حتى الآن.