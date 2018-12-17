قرعة دوري الأبطال: يوفنتوس ضد أتلتيكو وبايرن أمام ليفربول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسحب بعد ظهر اليوم، الإثنين، قرعة الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام في مدينة "نيون" السويسرية.

- التصنيف الأول (أصحاب مركز الصدارة بدور المجموعات): بوروسيا دورتموند، برشلونة، باريس سان جيرمان، بورتو، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، ريال مدريد ويوفنتوس.

- التصنيف الثاني (أصحاب مركز الوصافة في دور المجموعات): أتلتيكو مدريد، توتنهام هوتسبير، ليفربول، شالكه، أياكس أمستردام، ليون، روما ومانشستر يونايتد.

وسيتم تقسيم الـ16 فريقا على وعائين، الأول يضم متصدري المجموعات، والثاني يتواجد به أصحاب المركز الثاني.

ومن المقرر أن تخوض الفرق مواجهات ذهاب ثمن النهائي على مدار أسبوعين مختلفين، في أيام 12 و13 و19 و20 شباط/فبراير المقبل.

في حين ستقام مباريات الإياب خلال شهر آذار/مارس 2019 على مدار أيام 5 و6 و12 و13.

قرعة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا:

شالكه 04 (ألمانيا) - مانشستر سيتي (إنجلترا)

أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – يوفنتوس (إيطاليا)

مانشستر يونايتد (إنجلترا) – باريس سان جيرمان (فرنسا)

توتنهام هوتسبير (إنجلترا) – بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

ليون (فرنسا) – برشلونة (إسبانيا)

روما (إيطاليا) – بورتو (البرتغال)

أياكس أمستردام (هولندا) – ريال مدريد (إسبانيا)

ليفربول (إنجلترا) – بايرن ميونخ (ألمانيا)