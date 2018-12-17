"رالف بريكس ذا إنترنت" يتخلى عن الصدارة لـ"سبايدر مان"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطاح فيلم الرّسوم المتحرّكة الجديد "سبايدر مان: إنتو ذا سبايدر فيرس" بالفيلم الكرتونيّ الذي تصدّر إيرادات السينما على مدار ثلاثة أسابيع، "رالف بريكس ذا إنترنت"، ليتصدّر إيرادات السينما الأميركية الفيلم الجديد بعدما حقّق إيرادات بلغت 35.4 مليون دولار في الأيام الثلاثة الأولى لعرضه.

والفيلم من إخراج بوب بيرسكيتي وبيتر رامسي، ويؤدي الأصوات فيه شاميك مور وجيك جونسون وهيلي شتيفيلد، وهو من سلسلة أفلام "سبايدر مان" العريقة، وتجتمع فيه شخصيات "سبايدر مان" بسبع نسخ لها من 7 أزمنة متوازية، من أجل محاربة قوى الشّر المتمثّلة في شخصية "كنغ بن".

وانتقل فيلم "رالف بريكس ذا إنترنت إلى المركز الرابع، بعد أن حقق في الأسبوع الماضي مبيعات تذاكر بلغت 9.85 مليون دولار، ليصل مجمل ما حققه من إيرادات ما يربو على 105 مليون دولار؛ وهو يتحدّث عن مغامرة يخوضها رالف وصديقته فينيلوبي، وهما شخصيتان في عالم الألعاب الإلكترونية، ليدخلا عالم الإنترنت ويخوضا تجربته من أجل إنقاذ لعبة فينيلوبي.

وجاء فيلم الحركة الجديد "ذا ميول" أي المهرّب، في المركز الثاني بعد أن حقق إيرادات بلغت 17.2 مليون دولار، خلال أسبوع عرضه الأول، وهو من إخراج وبطولة كلينت إيستوود وشارك في بطولته برادلي كوبر وتايسا فارميجا.

تراجع فيلم الكرتون "ذا غرينتش" من المركز الثاني إلى الثالث، بعد أن حقق إيرادات وصلت 11.58 مليون دولار، خلال أسبوع عرضه السادس، لتضاف إلى قائمة إيراداته التي بلغت ما يزيد على 140 مليون دولار.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية "غرينتش" الغاضب، الذي يخطط لتدمير عيد الميلاد لقاطني القرية المجاورة لقريته هوفيل، وهو من البطولة الصوتية لـ: لورا ديكنسون، بينيديكت كامبرباتش، كايتلين ماهر، ومن ﺇﺧﺮاﺝ بيتر كانديلاند، ويارو تشيني.

وجاء فيلم الخيال العلمي الجديد "مورتال إنجينز" أي محرّكات فتّاكة، في المركز الخامس، بعد أن سجل إيرادات بلغت 7,5 مليون دولار خلال أسبوع عرضه الأول، وهو من بطولة هيلا هيلمار وروبرت شيهان وإخراج كريستيان ريفرز.