انت الان تتابع الإفتاء: الرد على مليون فتوى متطرفة خلال 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٠ م

جماعات إرهابية

كشفت دار الإفتاء عن قيامها خلال عام 2018 بالرد على أكثر من مليون فتوى متنوعة شملت كافة مناحي الحياة، لتصحيح الوعي المجتمعي ونشر الثقافة الإسلامية الصحيحة، وبيان صحيح الدين والتصدي للمشكلات الدينية التي تواجه المجتمع، والعمل على بناء إطار ديني داعم ومساند للأمة المصرية ومؤسساتها الرافعة والدافعة نحو التقدم والتطور والنمو، موضحة أنها وضعت بين أيدي صناع القرار والمراقبين والباحثين والمتابعين أبرز جهود الدار في مجالات الفتوى، كما شمل هذا العام جولات لمفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام في إطار سعيه للتواصل مع العالم ولتصحيح صورة الإسلام والمسلمين.

وأضافت الإفتاء، في تقرير عن أنشطتها خلال عام 2018 الصادر، اليوم الإثنين، أن جولات المفتي شملت زيارات مهمة للنمسا والولايات المتحدة الأمريكية وباكستان والجزائر والإمارات والسعودية، التقى خلالها بعدد من الرؤساء والقيادات والمفكرين وأصحاب القرار، وقدم الدعم العلمي والشرعي للمسلمين في مختلف الدول.كما شهد