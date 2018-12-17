الإفتاء: الرد على مليون فتوى متطرفة خلال 2018

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٠ م
جماعات إرهابية
كشفت دار الإفتاء عن قيامها خلال عام 2018 بالرد على أكثر من مليون فتوى متنوعة شملت كافة مناحي الحياة، لتصحيح الوعي المجتمعي ونشر الثقافة الإسلامية الصحيحة، وبيان صحيح الدين والتصدي للمشكلات الدينية التي تواجه المجتمع، والعمل على بناء إطار ديني داعم ومساند للأمة المصرية ومؤسساتها الرافعة والدافعة نحو التقدم والتطور والنمو، موضحة أنها وضعت بين أيدي صناع القرار والمراقبين والباحثين والمتابعين أبرز جهود الدار في مجالات الفتوى، كما شمل هذا العام جولات لمفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام في إطار سعيه للتواصل مع العالم ولتصحيح صورة الإسلام والمسلمين.
وأضافت الإفتاء، في تقرير عن أنشطتها خلال عام 2018 الصادر، اليوم الإثنين، أن جولات المفتي شملت زيارات مهمة للنمسا والولايات المتحدة الأمريكية وباكستان والجزائر والإمارات والسعودية، التقى خلالها بعدد من الرؤساء والقيادات والمفكرين وأصحاب القرار، وقدم الدعم العلمي والشرعي للمسلمين في مختلف الدول.كما شهد
كما شهد عام 2018 صدور طفرة واسعة في تطوير وتحديث دار الإفتاء ورفع كفاءتها لتلبية الاحتياجات المتزايدة في الداخل والخارج، وتم استحداث إدارات جديدة تواكب العصر وتسهم في إيصال رسالة الفتوى للكافة، وإصدار عدد من الدراسات النوعية الهادفة لتفكيك الفكر المتطرف ودحض دعاوى الإرهابيين، وإطلاق المؤشر العالمي للفتوى كأول مؤشر من نوعه معني برصد فتاوى أي محيط جغرافي تتوافر فيه المظاهر الإحصائية العامة لمعرفة ما يدور في فلك الحقل الإفتائي العالمي.
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