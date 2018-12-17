صلاح يصطدم بالبايرن ومواجهة نارية لليونايتد بالأبطال

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - أسفرت قرعة دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، عن مواجهة نارية لليفربول الذي يتواجد به نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، حيث سيصطدم ببايرن ميونيخ في موقعة مرتقبة، كما أسفرت أيضًا عن مواجهة نارية أخرى ستجمع بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، تلك المباراة التي ستشهد عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى العاصمة الإسبانية مدريد من جديد، بينما كانت القرعة رحيمة بمانشستر سيتي الذي سيواجه شالكة كما سيواجه برشلونة نظيره ليون وريال مدريد نظيره أياكس، بينما ينتظر مانشستر يونايتد مواجهة مرتقبة أمام باريس سان جيرمان.

وتقام مباريات الذهاب أحد أيام 12 و13 و19 و20 فبراير المقبل على ملعب الفرق المذكورة أولًا والتي حلت في مركز الوصافة في مجموعتها، بينما يقام لقاء الإياب أحد أيام 6 و7 و12 و13 مارس المقبل، على ملعب الفرق المذكورة ثانيًا والتي تصدرت مجموعتها. وفيما يلي مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا: شالكة X مانشستر

وتقام مباريات الذهاب أحد أيام 12 و13 و19 و20 فبراير المقبل على ملعب الفرق المذكورة أولًا والتي حلت في مركز الوصافة في مجموعتها، بينما يقام لقاء الإياب أحد أيام 6 و7 و12 و13 مارس المقبل، على ملعب الفرق المذكورة ثانيًا والتي تصدرت مجموعتها. وفيما يلي مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا: شالكة X مانشستر سيتي أتلتيكو مدريد X يوفنتوس مانشستر يونايتد X باريس سان جيرمان توتنهام X بروسيا دورتموند ليون X برشلونة روما X بورتو أياكس X ريال مدريد ليفربول X بايرن ميونيخ يذكر أن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم ستقام على ملعب أتلتيكو مدريد "واندا متروبوليتانو" وذلك يوم 1 يونيو المقبل.

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