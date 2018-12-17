ضبط أمين خزنة وآخرين سرقوا 89 ألف جنيه من شركة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سماح عوض الله ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٥٩ م
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الاثنين، القبض على 3 أشخاص، بينهم أمين خزينة أحد فروع شركات الأغذية الكائنة بمنطقة الزيتون، بتهمة سرقة 89 ألف جنيه من داخل خزينة الشركة، وذلك بإيعاذ وتسهيلات من الأول، واكتشف جريمة السرقة "نبيل ع. ع"، الممثل قانوني للشركة، إذ توجه فورًا للإبلاغ وتحرير محضر يفيد اكتشافه سرقة مبلغ مالي 89 ألف جنيه من داخل خزينة فرع الشركة الكائن بدائرة القسم، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار تكثيف الجهود لضبط متهمين هاربين.
وبانتقال رجال المباحث لإجراء المعاينة، تبين سلامة جميع منافذ الفرع، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "مجدى ر. ع"، 32 سنة، أمين الخزينة بنفس الفرع، مطلوب التنفيذ عليه في قضية "تبديد"، وأحمد ش. ع، 21 سنة، يوسف ج. م، 21 سنة، محمد.ر.ح، 29 سنة، "هارب"، سيد، وشهرته
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وضبط المتهمين من الأول للثالث، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الرابع والخامس بتحريض من المتهم الأول، وبإرشادهم تم ضبط مبلغ مالى 65 ألف جنيه من متحصلات الواقعة، وأقروا بأن باقى المبلغ المالى المستولى عليه بحوزة الهاربين.
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