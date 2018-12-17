مقترحات هيئة كبار العلماء على قانون الأحوال الشخصية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - مفاجأة.. هيئة كبار العلماء تلبي مطالب الرئيس بتجريم أى زواج بدون توثيق.. مشروع القانون ينص على "للمراة نصف المهر والشبكة ليست وعدا بالزواج".

انتهت هيئة كبار العلماء، في اجتماعها، أمس، الأحد برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من مراجعة وإقرار أحكام أربعين مادة من مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح الذي أعدته اللجنة الفقهية المشكلة بقرار من الطيب في أواخر أكتوبر من العام 2017، والتي ضمت في عضويتها نخبة من أساتذة الجامعات والقضاة والخبراء والمتخصصين، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب. وبدأت اللجنة أول اجتماعاتها برئاسة أحمد الطيب، في نهاية أكتوبر من نفس العام، حيث وضع الطيب الخطوط العريضة لعمل اللجنة.

فلسفة مشروع القانون ويستهدف مشروع القانون التأكيد أنه يتضمن آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات

فلسفة مشروع القانون ويستهدف مشروع القانون التأكيد أنه يتضمن آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق. تكريم المرأة أكد الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء، أن اجتماع هيئة كبار العلماء بالأمس تطرق إلى مناقشة عدد مكن مواد مشروع قانون تعديل الأحوال الشخصية، مشددا على أن المشروع تضمن مواد صريحة لا لبس فيها تبرهن على مكانة المرأة فى المجتمع، وذلك بالتصدى فى فلسفة المشروع لأى محاولات للنيل من المرأة ومكانتها وحقوقها المختلفة فى المجتمع، بالأخص عندما تكون زوجة أو مطلقة، وذلك على أساس أن المرأة شريك أساسي فى تقديم المجتمع. الشبكة

وتابع: الاجتماع تطرق إلى مسألة الشبكة، من حق المرأة، أم الرجل حال وقوع خلاف؟، وامتثالا لأوامر وتعليمات الشريعة الإسلامية، فقد تم مراعاة ذلك فى إقرار مشروع مواد القانون، وتم الاتفاق على أنه إذا كان الخلاف منها فإنها ترد، أما إن كان الخلاف منه فلا ترد له الشبكة، إذا كان عقد القران ولم يدخل بها فله نصف الشبكة فقط.المهر وفيما يتعلق بالمهر أشار إلي أن للمرأة أن تتنازل عن نصفه طواعية، لافتا إلى أن الهيئة تطرقت لمسائل تنظيم العلاقات بين الأهل والشباب والفتيات، وتحدثت عن عدم تدخل الحموات مع الابن، وأن معايير الكفاءة سواء أكانت العلمية والصحية والجمالية والمالية، وألا تجبر البنت علي الزواج من شخص، فالأب عليه دور المشورة دون إجبار.عقد الزواج

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء لـ"التحرير"، أن الاجتماع تطرق إلى تنظيم مسألة الزواج وتلاشي كافة المشاكل التى تنجم عن العلاقات الزوجية فى وقتنا الراهن، مؤكدا أن الهيئة بينت فى مقترحاتها على مواد المشروع أن الخطبة أو قراءة الفاتحة بين الشباب والفتيات ليست وعدا بالزواج. الشبكةوتابع: الاجتماع تطرق إلى مسألة الشبكة، من حق المرأة، أم الرجل حال وقوع خلاف؟، وامتثالا لأوامر وتعليمات الشريعة الإسلامية، فقد تم مراعاة ذلك فى إقرار مشروع مواد القانون، وتم الاتفاق على أنه إذا كان الخلاف منها فإنها ترد، أما إن كان الخلاف منه فلا ترد له الشبكة، إذا كان عقد القران ولم يدخل بها فله نصف الشبكة فقط.المهر وفيما يتعلق بالمهر أشار إلي أن للمرأة أن تتنازل عن نصفه طواعية، لافتا إلى أن الهيئة تطرقت لمسائل تنظيم العلاقات بين الأهل والشباب والفتيات، وتحدثت عن عدم تدخل الحموات مع الابن، وأن معايير الكفاءة سواء أكانت العلمية والصحية والجمالية والمالية، وألا تجبر البنت علي الزواج من شخص، فالأب عليه دور المشورة دون إجبار.عقد الزواجوأضاف عضو هيئة كبار العلماء لـ"التحرير"، أن الاجتماع تطرق إلى تنظيم مسألة الزواج وتلاشي كافة المشاكل التى تنجم عن العلاقات الزوجية فى وقتنا الراهن، مؤكدا أن الهيئة بينت فى مقترحاتها على مواد المشروع أن الخطبة أو قراءة الفاتحة بين الشباب والفتيات ليست وعدا بالزواج. وأشار إلى أن من قبيل المقترحات الخاصة بالهيئة، إنه إذ كانت الفتاة هى السبب الرئيسى فى فسخ الخطبة فعليه أن ترد له مستحقاته وهداياه، وكذلك العكس، مشددا على أن مشروع القانون أكد أن الخطبة مجرد فرصة للتعارف فى الحدود الشرعية وليست وعدا بالزواج. الزواج السري

وتابع مهني، أن الهيئة تطرقت إلى الزواج العرفي بين الشباب والفتيات، مشددا على أنه جاء وبالإجماع لآراء أعضاء هيئة كبار العلماء، أن الزواج السرى الذى يتم بين الفتيات والشباب فى الجامعات أو غيرها، عبر تحرير ورقة يطلق عليه عرفي بدون شهود مجرد زملاء لهم سواء بالجامعة أو الشغل وبدون الإشهار يعد زنا وباطلا ويملأ الشارع بالأطفال غير الشرعيين، فتلك الصورة من الزواج والمنتشرة بين بعض الشباب والفتيات لا تمت لقواعد الزواج الصحيحة بصلة لا من قريب ولا من بعيد، وأنه بموجب المشروع سيجرم ذلك النوع من الزواج باعتبره زنا، فهذا الزواج باطل ولا يعلم به أحد سوي بعض الطلاب، حتى إذا وقع حمل تخلى الشاب عن الفتاة وضاع حقها وحق الرضيع في الاسم والرعاية وخلافه.الزواج العرفي

وأكد مهنى، أن العرف مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، ولكن مراعاة لمصلحة البلاد والعباد وأولي الأمر، فإنه بموجب المشروع سيجرم كل زواج يتم بدون توثيق، وتحت السن القانونية والمحدد بـ18 عاما، وذلك لأن مراعاة أولي الأمر أمر منصوص عليه شرعا، وبالتالى فإن المشروع قضي بأن إقرار الزواج العرفي دون السن أمر مخالف للمشروع، مشددا على تجريم زواج القاصرات دون 18 سنة، امتثالا لما أقره الحاكم. الزواج السريوتابع مهني، أن الهيئة تطرقت إلى الزواج العرفي بين الشباب والفتيات، مشددا على أنه جاء وبالإجماع لآراء أعضاء هيئة كبار العلماء، أن الزواج السرى الذى يتم بين الفتيات والشباب فى الجامعات أو غيرها، عبر تحرير ورقة يطلق عليه عرفي بدون شهود مجرد زملاء لهم سواء بالجامعة أو الشغل وبدون الإشهار يعد زنا وباطلا ويملأ الشارع بالأطفال غير الشرعيين، فتلك الصورة من الزواج والمنتشرة بين بعض الشباب والفتيات لا تمت لقواعد الزواج الصحيحة بصلة لا من قريب ولا من بعيد، وأنه بموجب المشروع سيجرم ذلك النوع من الزواج باعتبره زنا، فهذا الزواج باطل ولا يعلم به أحد سوي بعض الطلاب، حتى إذا وقع حمل تخلى الشاب عن الفتاة وضاع حقها وحق الرضيع في الاسم والرعاية وخلافه.الزواج العرفيوأكد مهنى، أن العرف مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، ولكن مراعاة لمصلحة البلاد والعباد وأولي الأمر، فإنه بموجب المشروع سيجرم كل زواج يتم بدون توثيق، وتحت السن القانونية والمحدد بـ18 عاما، وذلك لأن مراعاة أولي الأمر أمر منصوص عليه شرعا، وبالتالى فإن المشروع قضي بأن إقرار الزواج العرفي دون السن أمر مخالف للمشروع، مشددا على تجريم زواج القاصرات دون 18 سنة، امتثالا لما أقره الحاكم.

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