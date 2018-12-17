انت الان تتابع القوى العاملة: حقل ظهر يجعل مصر دولة مصدرة للغاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٣١ م

حقل بترول

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن حقل "ظهر" سينقل مصر لتكون ضمن الدول المصدرة للغاز بنهاية عام 2019، جاء ذلك خلال لقائه، بديوان عام الوزارة، مع فابيو كافانا المدير العام لشركة أيوك برودكشن، إحدى فروع شركة "إيني الإيطالية" التي تستثمر 12 مليار دولار بمصر، لتنمية حقل ظهر للغاز، وناقش سعفان وكافانا إمكانية توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة والوزارة بالتنسيق مع وزارة البترول، تنفذ الشركة بموجبه برامج تدريبية ذات تقنية عالية مجانا للشباب الراغب في التدريب لتنمية وتطوير مهاراتهم في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وقال سعفان، في بيان له، اليوم الإثنين، إن ذلك يأتي في إطار ما تنتهجه وزارة القوى العاملة حاليا للتدريب على أحدث الأساليب العلمية مع كبرى الشركات العالمية تحديدا في مجال الخدمات البترولية.من جانبه، أكد "كافانا" أن هذا التدريب سيخلق كوادر شبابية تستطيع تحمل المسئولية على أعلى مستوى كونها سيتم تدريبها