«اللى عايز يسافر الخليج يجيلى».. سقوط نصاب البحيرة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:يونس محمد ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٢٩ م
ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، اليوم الإثنين، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية. تعود الواقعة، إلى تلقى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من "حسان إ. ا" والمقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة و3 آخرين، يفيد بقيام "باسم ز. ح" 42 سنة، ومقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية، بالنصب والاحتيال عليهم.
وأضاف المجنى عليهم فى البلاغ المقدم أمام ضباط مباحث الأموال العامة، أن المتهم قام بالاستيلاء منهم على مبلغ 93 ألف جنيه، بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. وبعمل التحريات أكدت صحة البلاغ وتم جمع المعلومات اللازمة حول الواقعة، وعقب تقنين
وأضاف المجنى عليهم فى البلاغ المقدم أمام ضباط مباحث الأموال العامة، أن المتهم قام بالاستيلاء منهم على مبلغ 93 ألف جنيه، بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وبعمل التحريات أكدت صحة البلاغ وتم جمع المعلومات اللازمة حول الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.
يذكر أن مباحث الأموال العامة تمكنت من ضبط موظف بشركة للخدمات البترولية، فى الجيزة، بتهمة الاستيلاء على 15 ألف جنيه من أحد المواطنين بزعم قدرته على تعيينه في الشركة التي يعمل بها.
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