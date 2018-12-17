انت الان تتابع مصر تستضيف الملتقى العربي الأول للعلاقات العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:١٥ م

تستضيف القاهرة اليوم، الإثنين، للمرة الأولى فعاليات أعمال الملتقى العربي الأول للعلاقات العامة بعنوان "دور العلاقات العامة في تعزيز التنمية المستدامة لدى الحكومات والمجتمع"، تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حيث تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية في الفترة من 17 ديسمبر ولمدة ثلاثة أيام، ومن المقرر أن يُعقد الملتقى سنويًا كل عام في إحدى الدول العربية، على أن تستضيف المنظمة الملتقى الأول فى مقرها الرئيسي بالقاهرة.

ومن جانبها أشارت وزيرة التخطيط خلال كلمتها، إلى أهمية هذا الملتقى الذي يأتي في إطار الدور الفاعل الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الإدارية، باعتبارها بيت الخبرة العربي لتحقيق التنمية الإدارية في الأقطار العربية، كأحد الروافد الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الدول العربية الشقيقة. وتناولت