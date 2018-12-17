«مستقبل وطن» يتبنى المشروعات الصغيرة بالدقهلية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الحزب يوقع بروتوكولا مع جهاز مدينة بدر لتزيين الميادين الرئيسية بمدينتي بدر والشروق.. وحملات تبرع بالدم في الإسكندرية.. وتوزيع 2000 بطانية ببني سويف

نظم حزب مستقبل وطن عددا من الفاعليات والأنشطة بالمحافظات، لخدمة المواطنين، في إطار رفع الأعباء المعيشية عن المواطنين. في القاهرة، وقع أمين حزب مستقبل وطن، بروتوكول تعاون مع جهاز مدينة بدر وجامعة بدر، للقيام بأعمال تطوير وتزيين ورفع كفاءة العديد من الميادين الرئيسية بمدينتي بدر والشروق. بالإضافة إلى توزيع عدد 1000 بطانية على الأسر الفقيرة بحي الموسكي في إطار مساندة الوطن. أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، حملة تحت مسمى "شتاء دافئ" حيث قاموا بتوزيع عدد 2000 بطانية بعدد من القري والمراكز بحضور قيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب.

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان وإطلاق حملة للتبرع بالدم بمنطقة الحضرة الجديدة، بمشاركة بعض الأطباء المتميزين بالمحافظة. كما أقامت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، عددا من المنافذ المتنقلة لبيع الأسماك والخضروات

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان وإطلاق حملة للتبرع بالدم بمنطقة الحضرة الجديدة، بمشاركة بعض الأطباء المتميزين بالمحافظة. كما أقامت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، عددا من المنافذ المتنقلة لبيع الأسماك والخضروات بأسعار مخفضة، وذلك أمام نادي المعلمين بمدينة رشيد، وشارع الجمهورية بالدلنجات. وافتتح الدكتور عماد جاد محافظ الدقهلية، يرافقه النائب أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، المقر الرئيسي للحزب بمدينة المنصورة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة. وشهد الحضور حفلا بمناسبة الافتتاح أقيم بالصالة المغطاة بمدينة المنصورة بمشاركة عدد 2000 شخص وبعض الشخصيات العامة، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة، وتم خلال الحفل الإعلان عن تبني الحزب تدشين بعض المشروعات الصغيرة بالمحافظة ودعم الشباب في إقامة المشروعات متناهية الصغر. نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، ندوة تثقيفية حول المفاهيم السياسية بمدينة العاشر من رمضان بمشاركة بعض الخبراء الاستراتيجيين والأخصائيين في العلوم السياسية. كما قامت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة السويس، بتدشيين مبادرة لتجميل الشارع السويسي، واضطلع شباب الحزب بالقيام بأعمال رفع كفاءة وتجميل طريق بور توفيق الرئيسي المؤدي إلي ميناء السويس. كما قامت أمانة الحزب بمحافظة الوادي الجديد، بأعمال تطوير وصيانة المعهد الديني الأزهري بقرية المعصرة بمركز الداخلة وإمداده ببعض الأثاث وأجهزة الحاسب الآلي. يذكر أن حزب مستقبل وطن، نظّم عددا من الفاعليات الخدمية فى القاهرة والمحافظات، على مدار الأيام الماضية، ففى أمانة القاهرة تم توقيع بروتوكول مع عيادات مركز النصر بالمقطم لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج اللازم على المواطنين بأسعار مخفضة.



وفى أمانة الإسكندرية، تم تنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين بجوار مركز شباب السيوف دائرة الرمل، ونظمت أمانة مستقبل وطن فى البحيرة عدة منافذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة فى قرى عزبة القلعة وكوبانية أبو قير ومنشأة صبرة بمركز كفر الدوار. ويعتزم الحزب تنظيم ندوة حول حروب الجيل الرابع بحضور قيادات الحزب فى مدينة المنصورة محافظة الدقهلية، فيما تم تنظيم قافلة طبية فى مختلف التخصصات لتوقيع الكشف على المواطنين بقاعة الشهيد خيرى بالقنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، فيما تم تنظيم قافلتين بيطريتين بقرى مركز طامية محافظة الفيوم، كما يعتزم الحزب توزيع 200 حقيبة مدرسية على الطلاب غير القادرين بمدينة الفيوم. ونظّم الحزب احتفالية بذكرى المولد النبوى الشريف فى مكتبة مصر العامة بمدينة المنيا، بحضور قيادات الحزب ووكيل وزارة الأوقاف، كما نظم الحزب قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى وتقديم العلاج اللازم للمواطنين بمركز الداخلة محافظة الوادى الجديد، ومؤتمر حول المشكلات التى تواجه المزارعين بمركز بلاط، كما تنظم أمانة أسيوط دورة كرة القدم بين طلاب المدارس بمراكز ساحل سليم ومنفلوط وأبنوب.

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