هل تكون التربية الرياضية مادة أساسية في المدارس؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الفكرة أقرها وزير التربية والتعليم في 2017 وتراجع عنها بسبب ضغوط أولياء الأمور.. شوقي: سوف نعمل على تنفيذ تكليف الرئيس..المشد: ستساعد على خلق جيل رياضى

قبل عام من الآن، قرر وزير التربية والتعليم أن تكون مادة التربية الرياضية مادة أساسية، تضاف للمجموع الكلي في المرحلة الإبتدائية، غير أنه تراجع عن القرار بعد الهجوم الشديد الذي شنه أولياء الأمور عليه. أمس الأول، وجه الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، بأن تكون مادة التربية الرياضية مادة أساسية في المناهج، حتى نحافظ على صحة النشء، وهو الأمر الذي استجاب له عدد كبير من أعضاء مجلس النواب واعنلوا تقديم مشروعات قوانين في البرلمان لقنين الفكرة، فهل يستنغل وزير التربية الفرصة لجعل الاقتراح وقاع وحقيقة؟

وأبدى عدد من أعضاء مجلس النواب تأييدهم الكامل لهذا الطرح معتبرين أن الأقتراح سوف يساهم بشكل كبير فى تحفيز الطلاب على الأهتمام بصحتهم وممارسة الرياضة، فى المدرسة وخارجها. وتأتى هذه المطالبات فى الوقت الذى دعا فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية أول أمس، بضرورة أن تكون



وأبدى عدد من أعضاء مجلس النواب تأييدهم الكامل لهذا الطرح معتبرين أن الأقتراح سوف يساهم بشكل كبير فى تحفيز الطلاب على الأهتمام بصحتهم وممارسة الرياضة، فى المدرسة وخارجها. وتأتى هذه المطالبات فى الوقت الذى دعا فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية أول أمس، بضرورة أن تكون الرياضة مادة أساسية في المدارس والجامعات، كما طالب الرئيس بتخصيص برنامج رياضي للطلاب في الجامعات والمدارس، وإقامة سباقات وماراثون للمشي والجري بشكل دوري. التعليم: نعمل على تنفيذ رؤية الرئيس التعليم: نعمل على تنفيذ رؤية الرئيس أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى في تصريحات تليفزيونية له، "أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه إلى اعتبار مادة التربية الرياضية كمادة أساسية مثل باقي المواد الأساسية، فضلا عن إضافة درجات الامتحانات الخاصة بها للمجموع مؤكداً على أن الوزارة سوف تعمل على تنفيذ تكليف الرئيس السيسي بالاهتمام بمادة التربية الرياضية. طالب النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة جعل مادة التربية الرياضية مادة أساسية، وأن يكون هناك دقة وصعوبة في اختبارتها، لتكون تحفيزاً للطلاب للاهتمام بالنشاط البدني، فالطالب الذي يمارس الرياضة تكون قدرته على الاستيعاب افضل، كما أن الرياضة ستساعد على خلق جيل رياضى بعيد عن الأفكارالمتطرفة والسلوكيات الخاطئة. وأكد المشد لـ"التحرير"، على أهمية الرياضة للصحة العامة وكيف تنعكس على الفرد والمجتمع بشكل عام، كما أشارإلى أن اللجنة ستعقد خلال الفترة القادمة جلسات مع وزارة الصحة، لمناقشة آليات البدء فى برنامج للتوعية الصحية. إزالة الملاعب... وحرمان الطلاب من الرياضة إزالة الملاعب... وحرمان الطلاب من الرياضة ومن جانبها قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان،"أؤيد بشدة دعوة الرئيس بجعل مادة التربية الرياضية مادة أساسية على أن يتم الاهتمام بها، حيث قامت بعض المدارس الحكومية بالغاء الملاعب وحرمان الطلاب من ممارسة الأنشطة الرياضية واستغلالها بسبب الكثافة الطلابية". وطالبت نصر المدارس بتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والأهتمام بالمواهب الشابة فى محتلف الرياضيات، وفى حالة عدم توافر أمكان مناسبة يتم بالاشتراك في أقرب أندية أو مراكز شباب حتى لا تكون عائقاً في ممارسة الطلاب للرياضة. وأكدت أن ممارسة الرياضة غير مرتبطة بمرحلة عمرية محددة فهى أسلوب حياة ويجب أن تكون موجودة بشكل مستمر في حياة الطلاب لكى يتمتعوا بصحة جيدة وأجساد سليمة. وتابعت نصر: هناك الكثيرمن الأنشطة تم حذفها من المدارس خلال السنوات القليلة، من أجل الاستفادة بالحيز المكانى فى المدارس، مثل الأنشطة الفنية والثقافية، مما أثربالسلب على الطلاب وتعلقهم بالمدرسة، وأصبحت مجرد مكان لقضاء الوقت بها. القرار ليس الأول من نوعه القرار ليس الأول من نوعه جدير بالذكر أن هذا الطرح لم يكن حديث عهد على وزارة التربية والتعليم، حيث أعلنت عن إضافة مادة التربية الرياضية إلى المجموع بالمرحلة الابتدائية، بموجب المادة السابعة من القرار 377 لسنة 2017، والتى نصت على أن "تعتبر نشاط التربية الرياضية بالحلقة الابتدائية به نجاح ورسوب ويُضاف للمجموع". الوزارة تراجعت عنه فى 2017 الوزارة تراجعت عنه فى 2017 قبل أن تتراجع الوزارة فى اللحظات الأخيرة عن القرار، بعد الهجوم الشديد عليها من قبل أولياء الأمور، ويعلن الوزيرعدم إضافة التربية الرياضية للمجموع فى المرحلة الابتدائية، واعتبارها نشاطًا أساسيًا "نجاح ورسوب"فقط، قبل تفجر الأمر من جديد هذا العام عن طريق عدد من أعضاء مجلس النواب.

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