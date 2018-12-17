مونديال الأندية وفوز الليفر الأبرز في الصحف العالمية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - سيطر الفوز الكبير الذي حققه ليفربول أمس على غريمه مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 في البريميرليج على اهتمامات الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم الإثنين

أبزرت الصحف الإنجليزية الصادرة اليوم الإثنين، فوز فريق ليفربول على فريق مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 واستعادته صدارة الدورى الإنجليزى الممتاز بعد 24 ساعة فقط من احتلالها من قبل مانشستر سيتى، ونقلت صحيفة "ديلى ميل" تصريحات البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى لمانشستر يونايتد بعد اللقاء تعليقا على مستوى لاعبى ليفربول حيث قال " إنهم يقطعون 20 ميلا فى الساعة، ما زلت مرهقا من متابعة لاعبهم روبرتسون"، واعترف مورينيو بأن لاعبى فريقه لا يمكنهم مجاراة لاعبى الريدز الذين وسعوا الفجوة بينهم وبين الشياطين الحمر إلى 19 نقطة كاملة.

وأشارت الصحيفة إلى توقف سلسلة مباريات فريق أرسنال الخالية من الهزائم تحت قيادة مدربه الإسبانى يوناى إيمرى التى امتدت 22 مباراة بعد هزيمته بنتيجة 3-2 من ساوهامبتون ونجاح تشيلسى فى تخطى عقبة برايتون بهدفى بيدرو وهازارد. أما صحيفة (ميرور) فعلقت على فوز ليفربول قائلة "شاكيرى يقود ليفربول للفوز على مانشستر

وأشارت الصحيفة إلى توقف سلسلة مباريات فريق أرسنال الخالية من الهزائم تحت قيادة مدربه الإسبانى يوناى إيمرى التى امتدت 22 مباراة بعد هزيمته بنتيجة 3-2 من ساوهامبتون ونجاح تشيلسى فى تخطى عقبة برايتون بهدفى بيدرو وهازارد. أما صحيفة (ميرور) فعلقت على فوز ليفربول قائلة "شاكيرى يقود ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد 3-1"، وأضافت "حالة غضب تجتاح مشجعى مانشستر يونايتد بعد الهزيمة بسبب أداء لاعبى الدفاع خاصة يونج". وعن هزيمة أرسنال ذكرت الصحيفة" هدف أوستن المتأخر ينهى سلسلة مباريات المدفعجية الخالية من الهزائم التى امتدت لعدد 22 مباراة"، وأشارت فى عنوان آخر لقيادة أدين هازارد لتشيلسى للفوز على برايتون حيث صنع هدفا وسجل الثانى في اللقاء الذى انتهى 2 -صفر لصالح البلوز. أما صحيفة (صن) فجاء عنوانها الرئيسي كالتالى "شاكيرى يقود ليفربول لإسقاط مانشستر يونايتد وساوثهامبتون ينهى سلسلة مباريات أرسنال الخالية من الهزائم"، وأضافت "هدفا شاكيرى المحظوظ يعيدان ليفربول لقمة الترتيب بفارق نقطة عن مانشستر سيتى". وجاء عنوان صحيفة (إندبندنت) كالتالى "شاكيرى يسجل ثنائية فى فوز ليفربول على مانشستر يونايتد ويعيد الريدز لقمة الجدول والمدرب يورجن كلوب يشيد بلاعبى فريقه". وأخيرا كشفت صحيفة (ديلى إكسبريس) عن جدل شديد نشب بين جوزيه مورينيو المدير الفنى لمانشستر يونايتد وجوف شريفز المحلل فى شبكة سكاى سبورتس بعد الهزيمة من ليفربول. الصحف الإسبانية

اهتمت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الإثنين بسعي فريق الصحف الإسبانيةاهتمت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الإثنين بسعي فريق ريال مدريد للفوز بلقب كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي، بالإضافة إلى اقتراب ليونيل ميسي نجم برشلونة من تصدر قائمة المرشحين للحذاء الذهبي. وخرجت صحيفة (ماركا) بعنوان يقول: "ريال مدريد يبدأ رحلته للفوز بلقب كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي"، وذكرت في عنوان آخر: "حفل آخر للحذاء الذهبي، ميسي بعد ثلاثية ليفانتي يقترب من تصدر قائمة المرشحين للحذاء الذهبي". وعلى الرغم من كونه الأكثر تسجيلًا في الدوريات الخمسة الكبرى برصيد 14 هدفًا، فإن ليونيل ميسي يحل في المركز الخامس في ترتيب الحذاء الذهبي برصيد 28 هدفا. من جانبها نشرت صحيفة (آس) صورة سيلفى لنجوم ريال مدريد مصحوبة بعنوان يقول: "اللاعبون الكبار في الريال يلتقطون صورة في غرفة خلع الملابس قبل انطلاق الحملة للفوز بلقب كأس العالم للأندية". وعن ثلاثية ميسي في مرمى ليفانتي كتبت الصحيفة: "ميسي يسجل ثلاثية (هاتريك) في فوز برشلونة على ليفانتى بخماسية ويعيد الفريق لقمة الترتيب"، مشيرة إلى تزايد احتمالات حدوث مواجهات بين فرق الدوري الإسبانى ونظيراتها الإنجليزية في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. بينما خرجت صحيفة (موندو ديبورتيفو) بعنوان يقول: "ميسي المذهل"، مضيفة: "ميسي الاستثنائي يسجل ثلاثة أهداف ويصنع اثنين لبيكيه وسواريز ويعيد برشلونة للقمة عبر ليفانتي". وعن قرعة دوري الأبطال التي تقام اليوم.. كتبت الصحيفة: "ليفربول هو الفريق الذي يجب تجنبه، ومانشستر يونايتد وأياكس فريقان يتسمان بالخطورة".

وأشارت الصحيفة من ناحية أخرى إلى تعرض إسبانيول للهزيمة الخامسة على التوالي.

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