انت الان تتابع مقتل 62 من «حركة الشباب» في ضربات أمريكية بالصومال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رويترز ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:١١ ص

قال الجيش الأمريكي، اليوم الإثنين، إنه نفذ 6 ضربات جوية يومي السبت والأحد، في محيط منطقة جندرشي في محافظة بنادر بوسط جنوب الصومال، ما أسفر عن مقتل 62 عنصرا من حركة شباب الصومال، حيث أوضحت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم»، إن 4 ضربات نُفذت يوم السبت، وأسفرت عن مقتل 34 عنصرا فيما نفذت ضربتان يوم الأحد أسفرتا عن سقوط 28 قتيلا، مشيرة إلى أن العملية نفذت «مع الشركاء الصوماليون، بهدف منع عناصر الحركة من استغلال المناطق النائية كملاذ آمن للتآمر وتوجيه الأوامر والتجنيد والإيعاز بشن هجمات مستقبلية».

وفي وقت سابق من هذا العام، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصومال «منطقة عمل عدائية»، مما سمح بزيادة نفوذ الولايات المتحدة في شن ضربات جوية، وتوسيع نطاق الأهداف المحتملة، كما تم إرسال قوات أمريكية منتظمة إلى الصومال للمرة الأولى منذ عام 1994، وقد تم اتباع نفس النهج في بعض المناطق التي