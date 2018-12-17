مجلس الشورى السعودي يستنكر موقف مجلس الشيوخ الأمريكي واتهاماته

استنكر مجلس الشورى الموقف الذي أبداه مجلس الشيوخ الأمريكي المبني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة ، وتدخله في الشأن السعودي الداخلي وتعرضه لدور المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي .

جاء ذلك في بيان لمجلس الشورى في مستهل جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتورعبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ , تلاه الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري .

وطبقا لوكالة أنباء السعودية "واس" أكد مجلس الشورى أن أبناء المملكة العربية السعودية يرفضون بشكل قاطع التعرض لقيادتهم المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - يحفظهما الله - أو النيل من سيادة المملكة أو التعرض لمكانتها .

وأكد المجلس على أن المملكة العربية السعودية تحظى بمكانة كبيرة في قلوب العرب والمسلمين نظراً لرعايتها الحرمين الشريفين ودورها الداعم سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الإنمائي أو الإغاثي في المنطقة والعالم .

وشدد مجلس الشورى في بيانه على أن دور المملكة في كبح شرور الإرهاب يعد من أهم الأعمال التي ساعدت العالم في التقليل من آثار هذه الآفة ،حيث أرست المملكة نهجاً جديداً في مكافحة الإرهاب سواء على الصعيد العسكري من خلال التحالف الإسلامي وفي التصدي لتمويل العمليات الإرهابية واجتثاث جذوره الفكرية،إضافة إلى دور المملكة المعروف في التبادل المعلوماتي والاستخباراتي بشأن العمليات الإرهابية .

وأضاف مجلس الشورى أن موقف مجلس الشيوخ الأمريكي لا يعبر عن الدور المناط بالمجالس البرلمانية في تعزيز علاقات الصداقة بين الدول سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي ، مشدداً على أن تجاذبات السياسة الأمريكية الداخلية لا يمكن أن تكون مجالاً للزج بدولة بحجم المملكة العربية السعودية في أتونها بما يؤثر على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين