"سلمان للإغاثة" يواصل توزيع الحقائب المدرسية على طلاب سوريا بلبنان

وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، 981 حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية. وطبقا لوكالة "واس" تم التوزيع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في محافظة الشمال اللبنانية. وشمل التوزيع "مركز الأرامل حمص - أبي سمرا"، و مدرسة "ابن خلدون الرسمية للصبيان"، و مدرسة "مرياطة التكميلية الرسمية" في محافظة الشمال. وأضافت الوكالة أهذه المساعدات تأتي لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء.

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