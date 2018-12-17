وزير الأوقاف الفلسطيني يوقع بروتوكول "الحج" ويبحث ترتيباته للعام المقبل

وقع وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينى الشيخ يوسف أدعيس مع وزير الحج السعودي الدكتور محمد صالح بنتن، اليوم الإثنين، بروتوكول الحج وبحثا ترتيبات الموسم المقبل.

وأشاد "أدعيس" بجهود وزارة الحج السعودية والخدمات الكبيرة التي تقدمها لحجاج فلسطين والامتيازات التي تحظى بها البعثة الفلسطينية.

كما أكد "أدعيس" على عمق العلاقة الفلسطينية السعودية وحرص وزارة الأوقاف بكافة طواقمها على تقديم الأفضل لحجاج فلسطين والعمل مبكرا على التحضيرات للموسم المقبل.

كما قدم ادعيس طلبا لوزير الحج والعمرة بزيادة أعداد الحجاج للموسم المقبل من أجل تلبية رغبة أبناء الشعب الفلسطيني في أداء مناسك الحج، وفقا لوكالة صفا.

