مواجهات بين جنود إسرائيليين والجيش اللبناني عند الحدود الشمالية

دارت مواجهات ومعارك، صباح اليوم الإثنين، بين جنود إسرائيليين وعناصر من الجيش اللبناني، خلال قيامهم بنصب أسلاك شائكة عند الحدود الشمالية.

وأفادت القناة العبرية العاشرة، بأن خلافات نشبت بين جنود الجيشين اللبناني والإسرائيلي، عند الحدود الشمالية، كادت تتطور لاشتباك مسلح.

وقالت إن جنود الجيش اللبناني رفعوا السلاح على الجنود الإسرائيليين الذين حاولوا وضع سياج شائك عند الحدود، مشيرة إلى أن اعتراض الجنود اللبنانيين جاء بسبب أن السياج في تلك المنطقة كان إلى داخل الحدود اللبنانية، وفقا لوكالة "سما".

