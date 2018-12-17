الحكومة ترد على تصريحات الحوثي بشأن الحديدة

عقبت الحكومة اليمنية على تصريحات أحد أعضاء وفد جماعة الحوثي، حول اتفاق السويد، والذي قال فيها إن الاتفاق لم يتضمن تسليم ميناء الحديدة أو خروج الحوثيين من المدينة.

وصرح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بأن هذه التصريحات تعد بمثابة انقلاب على الاتفاق ذاته.

وأضاف الإريانى في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "إن وفد الانقلابيين في مفاوضات السويد يسعى للتملص من الاتفاق قبل تنفيذه، وتصريحات الحوثي انقلاب صريح على اتفاق السويد الذي لم يجف حبر توقيعه".

وشدد الإرياني على أن الاتفاق نص على انسحاب الميليشيات من الحديدة وموانئها الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقا لوكالة سبوتنيك.

يُذكر أن عضو وفد صنعاء في مفاوضات السويد، عبد الملك العجري، قال، في بيان: "إن عملية تسليم الميناء شائعات لا صحة لها، وهي مجرد بروبغندا إعلامية يحاول العدوان من خلالها التعويض عن هزائمه ميدانيا وسياسيا".

