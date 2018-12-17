طهران تعتزم تصنيع جيل جديد من الغواصات الثقيلة

تعتزم طهران خلال هذه الفترة على تصنيع جيل جديد من الغواصات الثقيلة، لتزويد القوات البحرية الايرانية بها طولها يبلغ 87 مترًا وعرضها 10 أمتار، وزنتها 3200 طن.

ووفقًا لو سائل الاعلام الايرانية، أن الصناعات الدفاعية الإيرانية تتابع مشروعًا لتصميم وتصنيع جيل جديد من الغواصات الثقيلة بزنة 3200 طن، لتزسد القوات البحرية الايرانية، مما يشكل قفزة كبيرة في مجال تصميم وتصنيغ الغواصات في البلاد.

وكالة أنباء فارس الإيرانية، أن الصناعات الدفاعية الإيرانية تتابع مشروعا لتصميم وتصنيع جيل جديد من الغواصات الثقيلة بزنة 3200 طن، لتزويد القوات البحرية الإيرانية بها، ما يشكل قفزة كبيرة في مجال تصميم وتصنيع الغواصات في البلاد.

وكانت إيران قد صنعت غواصات خفيفة من طراز "غدير" بزنة 150 طنا، ودخلت الخدمة للقوة البحرية وتشرف على الانتهاء من تصنيع غواصات من طراز "فاتح" بزنة 500 طن.

وكشف قائد البحرية الإيرانية الأدميرال حسين خانزادي، مطلع الشهر الجاري، عن منظومة دفاعية جديددة انضمت إلى منظومات الدفاع البحري الإيراني المركبة على سلاح المدمرات.