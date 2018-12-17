‏سفير اليمن لدى المغرب: شكرا لكل من صنع هذه البهجة الصغيرة في زمن التعب

قدم السفير اليمني لدى المغرب، عزالدين الأصبحي، اليوم الاثنين، "الشكر والتقدير لأعضاء بعثتنا الدبلوماسية والزملاء العاملين بها في الرباط على جهدهم العظيم في انجاح مشاركة بلادنا بمعرض البعثات الدبلوماسية بالمغرب".

وتابع الأصبحي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - رصده "الخليج 365" - "والذي تم تحت رعاية سامية من جلالة الملك محمد السادس وافتتاح سمو الأميرة للا مريم".

وأضاف:"كان معرض الجمهورية اليمنية مميزا ورائعا وحظي بإقبال شديد عكس حضور اليمن في قلوب الأشقاء المغاربة ومحبتهم الصادقة".

واختتم:"كانت رائحة البن اليمني والبخور العدني العبق الذي زين لحظة الفرح بالمعرض

شكرا لكل من صنع هذه البهجة الصغيرة في زمن التعب".