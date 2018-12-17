وأضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك حالة من الهستيريا تجتاح الحكومة والبرلمان الصهيوني بدءًا من نشر الحواجز على تخوم كل المدن الفلسطينية في الضفة مرورا بقرار تنفيذ هدم منازل أُسر منفذي العمليات الفدائية وإعتقال ذويهم وأخيرا طرد ذويهم ونفيهم خارج الضفة وبالعادة إلى قطاع غزة وقبلها قرار إعدام منفذي العمليات الفدائية.
وأوضح الرقب أن هذه الهستيريا والقرارات العنصرية التي تعبر عن الصورة الحقيقية لهذا الكيان الذي تخلى عن كل الأخلاق لن تثني الشعب الفلسطينى عن مواصلة نضاله ضد هذا الاحتلال العنصري حتى تحقيق أقل أحلامه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وتابع الرقب أن هذه القرارات ستجر المنطقة إلى مزيدا من العنف، وعليه أن يفكر كيف يعطي الشعب الفلسطيني حقوقه لا أن يمارس العقاب عليه.
وأكد الرقب أن الشعب الفلسطينى على حق وسوف ينتصر يوما ما مهما طال الليل، بالرغم من ظلم العالم وصمته أمام الجرائم الصهيونية.
شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرقب: هناك حالة هستيريا تجتاح البرلمان والحكومة الصهيونية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .