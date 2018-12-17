عاجل| انفجار قرب محطة "سكاي تي في" اليونانية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أنفجرت شحنة ناسفة قرب مبنى محطة تلفزيون "سكاي تي.في" في العاصمة اليونانية أثينا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مما أدى إلى تحطم نوافذ ووقوع أضرار جسيمة بالمبنى.

قالت الشرطة إن شحنة ناسفة انفجرت قرب مبنى سكاي في الساعة 2.35 صباحًا، عقب اتصالات تحذير بوسائل الإعلام، وقالت المحطة على موقعها الإلكتروني إن النوافذ من الطابق الأول وحتى الطابق السادس تحطمت، وفقا لـ"سبوتنيك عربي"، نقلا عن "رويترز".

وأضافت أن "الأضرار المادية كبيرة في كل الطوابق تقريبا مع وجود أكبر أضرار بالطابقين الثالث والرابع حيث توجد مكاتب أصحاب المحطة.

وبث الصحفيون من مقدمي البرنامج الصباحي إرسالهم على الهواء خارج المحطة.