شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: أزمات الربيع العربى دمرت الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المملكة العربية السعودية باحتفالاتها بإعلان الرياض عاصمة للإعلام العربى، مضيفا: "السعودية بالنسبة لنا شيء مهم وأساسى وقوة الاستقرار لابد أن نحافظ عليها".

وأضاف مكرم محمد أحمد خلال كلمة له فى الملتقى الإعلامى العربى الذى يعقد بالرياض، أنه من الضرورى دعم ومساندة استقرار المملكة، وفيما يتعلق بالإعلام العربى تابع مكرم محمد أحمد: "قبل أن نتحدث عن الإعلام العربى يبدو أننا ننسى كثيرا ما حدث فى يناير وعاصفة الربيع العربى التى دمرت الدول، إذا كنا نتحدث عن ضرورة التنسيق والتكامل فأولا لابد من أن نتفق على بعض القواعد الأساسية المهنية التى تصلح لتوحيد مواقفنا".

وأكد مكرم محمد أحمد أن معظم الدول التى دخلت فى أزمات الربيع العربى على طريق العودة الآن لسيادة الدولة والقانون، مشددا على ضرورة عودة الصحافة العربية إلى المهنية الأساسية، مشيرا إلى أن المهمة الأولى للصحافة العربية هى أن تعود إلى المهنية والمبادئ الأساسية التى ينبغى أن تحكم هذه المهنة .

وأوضح أن الإعلام العربى يعانى من أزمات مادية وخلاف حول حجم مساحة الحرية المتاحة، متابعا:" لابد من إعادة النظر فى المهنة، جزء كبير من مشاكلنا من الممكن أن نجد لها حلول باحترام حرية التعبير، حرية التعبير شيء أساسى وقضية هامة، حرية التعبير صمام أمان للجميع يمنع صدامات لا مبرر لها ويمنع جرائم يمكن أن تقع، نتحدث عن حرية التعبير فى إطار شروط واضحة ".