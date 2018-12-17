شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لحقوق الإنسان يختتم فعاليات أسبوع حقوق الإنسان ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم الاثنين فعاليات أسبوع حقوق الإنسان بمحافظة بورسعيد ضمن السلسلة التي ينفذها المجلس القومي لحقوق الإنسان بمحافظات الجمهورية طبقاً لاستراتيجية عمله وخطته التنفيذية.

وبحسب بيان صادر من المجلس القومى لحقوق الإنسان، شملت الفعاليات عدة أنشطة منها إقامة دورة تدريبية بالتعاون مع "وزارة التضامن الاجتماعي" لصالح المكلفات بالخدمة العامة، حيث شارك في التدريب خمسة وثلاثون متدربة وتم التركيز خلال التدريب على مفاهيم ومصطلحات حقوق الإنسان ودور المجلس في التعامل مع الشكاوى وكيفية معالجتها وحقوق المرأة وذوي الإعاقة، وقد أشاد ممثلو وزارة التضامن الاجتماعي والمتدربات بالتدريب الذى أجاب على الكثير من تساؤلاتهن فيما يتعلق بالمجلس كمؤسسة وطنية تعنى بتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان.



وأضاف البيان أنه تم عقد دورة تدريبية للكوادر الحكومية بالمحافظة للتعريف بالمجلس ومفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان وشارك في الدورة 22 من العاملين بديوان المحافظة والأحياء.



واستطرد البيان أنه واستمراراً للتعاون مع منظمات المجتمع المدني عقدت بعثة المجلس لقاءين مع عدد 38 مؤسسة وجمعية أهلية ، وذلك للتعريف بالمجلس ودورة وكيفية التواصل والتعاون معه بما يساهم في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ، وكذلك أهم التحديات التي تتعلق بعمل المؤسسات والجمعيات في تنمية المجتمعات المحلية ودورها في التنمية المستدامة 2030.



كما قامت فرق العمل الميدانية (المكاتب المتنقلة) بتلقي الشكاوي وطلبات المواطنين في مناطق وشوارع وأحياء بورسعيد، حيث تجولت البعثة في "حي الزهور، ومنطقة المروة والصفا، شارع الشيخ عبد الحكيم، شارع علي بن أبو طالب، عمارات العروبان، منطقة بورفؤاد، منطقة الأمل، حي السلام، وحي الأمارات".



وأردف البيان في إطار التوعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان عقد المجلس عدة جلسات توعية لطلاب مدارس الدمج من خلال تنفيذ مجموعة من الألعاب والأنشطة يشارك التلاميذ خلالها التعرف علي تلك المبادئ والقيم وذلك للتعرف علي احتياجات المواطنين والعمل علي حلها مع كافة الجهات المعنية وبما يعزز حقوق الإنسان .