شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المصريين الأحرار بالسويس يحتفل باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب المصريين الأحرار بالسويس، احتفالا بمناسبة اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، بقيادة عادل فاضل أمين الحزب بمحافظة السويس وبالتنسيق مع أمانة ذوى الاحتياجات الخاصة بقيادة عزة رجب عبد المبدى. وحضر الاحتفال فوزية عبد الله مقرر المجلس القومى للمرأة بالسويس والدكتورة إيمان مصطفى مدير التربية الخاصة و الدكتور أيمن شاهين مدير إدارة التعليم بالجناين، وفوزى فخرى رئيس مؤسسة الحياة لتنمية مهارات ذوى الإحتياجات الخاصة . وقال عادل فاضل أمين حزب المصريين الأحرار بالسويس، أن الحزب يدعم حقوق ذوي القدرات الخاصة ويتبنى قضاياهم ويوجه دعوة لمشاركتهم في العمل العام والمشاركة المجتمعية.

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