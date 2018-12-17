شكرا لقرائتكم خبر عن داعية سلفى مهاجما حزب النور: قلت لـ"برهامى لم غنمك.. فلمهم وأطلق كلابه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن مدحت أبو الذهب الداعية السلفى، هجومًا حادًا على الدعوة السلفية وذراعها السياسى حزب النور، واصفا إياه بحزب الضرار.

وقال أبو الذهب، "قلت لدكتور ياسر برهامي نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية من قبل ( لم غنمك ) فلمهم وأطلق كلابه".

وأشار أبو الذهب، فى كلمة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إلى أن أتباع ومؤيدى ياسر برهامى يهاجمون من ينتقدهم دون علم ويستهزئون بالآخرين، موجها لهم رسالة"سؤالي الآن إلى متى.. ألا تستحون؟ وتهكمكم جاهز لكل ناصح أو منتقد".

وأضاف أبو الذهب، فى انتقاده لتصرفات وأفعال حزب النور وأتباعها :" إطلاق الكلاب الضالة لن ترهبنا؛ والكذب علينا والافتراء لن يوقفنا، فلا زلت كما أنا غير متبع لأى حزب أو جماعة وأبدع هذا التحزب الممقوت، ولا زلت على نفس منهج أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد ولم أتغير، ولكنكم أنتم من تغير إلى النقيض في أبواب كثيرة".

واختتم أبو الذهب، انتقاده لحزب النور:"لا زلت أحب ديني ووطني غاية الحب ، ولازلت أمقت تصرفاتكم التي أصبحت نسخة من المداخلة، نعوذ بك اللهم من شر الخوارج والدواخل وحزب الضرار".