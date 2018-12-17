جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيس السيسي ونظيره النمساوى فى فيينا

محمد الجالى بدأت قبل قليل، مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الرئيس النمساوي "ألكسندر فان دير بيلين"، بقصر الرئاسة فى فيينا. ومن المقرر عقد جلسة مباحثات موسعة عقب انتهاء الجلسة الثنائية بحضور وفدى البلدين. ويرافق الرئيس السيسي وفد وزارى رسمى يضم كل كن وزراء الخارجية والاستثمار والصناعة والاتصالات.

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