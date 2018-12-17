ننشر أجندة وتفاصيل جلسات مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" بالغردقة

ينطلق بعد ظهر اليوم فعاليات النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، والذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، تحت عنوان "مصر تستطيع بالتعليم".

وينشر "اليوم السابع" أجندة عمل وجلسات المؤتمر، الذى تستضيفه مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، لمدة يومين .

ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المؤتمر المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزارء، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والدكتور طارق شوقى وزير التربية...