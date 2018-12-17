ينطلق بعد ظهر اليوم فعاليات النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، والذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، تحت عنوان "مصر تستطيع بالتعليم".
وينشر "اليوم السابع" أجندة عمل وجلسات المؤتمر، الذى تستضيفه مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، لمدة يومين .
ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المؤتمر المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزارء، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والدكتور طارق شوقى وزير التربية...
شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أجندة وتفاصيل جلسات مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" بالغردقة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .