عقيص: على معمل ميموزا الاسراع بتركيب محطة تكرير فعالة لمعالجة المياه المبتذلة

دعا عضو كتلة "الجمهوربة القوية" النائب ​جورج عقيص​، معمل ميموزا الى "تركيب محطة تكرير فعالة لمعالجة مياهه المبتذلة في أسرع وقت، من دون الالتفات الى اي مهل او اجراءات بيروقراطية ولو كانت لمصلحتها والى التزام كل النصوص والقرارات الادارية الهادفة الى رفع التعديات عن ​نهر الليطاني​، وتطبيق مبدأ الملوث يدفع على جميع الملوثين من دون استثناء".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالب عقيص الوزارات والادارات المختصة بـ"وضع معايير واضحة لانشاء محطات التكرير الخاصة بالمعامل والمؤسسات الصغيرة، ليس فقط في ​البقاع​ بل في كل ​لبنان​"، مشيراً إلى أن "الدعوة الاخيرة الى عدم تطييف مشكلة ​التلوث​ ولا تسييسها، لان نتائج التلوث كارثية تطال الجميع دون استثناء، على الا تتمترس المعامل خلف الرأي العام الغاضب من التلوث فتأخذ اجراءات متناقضة تصيب القطاعات الحيوية المتهالكة اصلا بشكل عشوائي. وهذه المرحلة الاخيرة كانت همي بشقيها، كي لا ينحرف الهدف عن مساره".

ولفت إلى أن "صراع اليوم بين الادارة اللبنانية والرأسمال اللبناني، والاثنان لا يحظيان بثقة الشعب، عسى ان يكتسب احدهما هذه الثقة ولما لا ان كان الاثنين معا".