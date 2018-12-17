نجم: نأمل ان يتم تشكيل الحكومة في الايام القليلة المقبلة

أكد رئيس لجنة الأشغال النائب نزيه نجم أن "وسائل الإعلام هي السلطة الرابعة في البلد ورئيس الجمهورية ميشال عون كان واضحا في كلامه الى نقيب الصحافة عوني الكعكي بحيث طلب منه القيام بالدور المطلوب من الصحافة".وفي حديث تلفزيوني لفت نجم الى أن "لجنة الأشغال فتحت العديد من الملفات وتعمل عليها ونعقد جلستين في الأسبوع وندخل على كل الملفات الحياتية في البلد".
وحول مخالفات قطاع النقل راى نجم انه "فوجئت الاسبوع الماضي حيث تقدمت النائب بهية الحريري بقانون معجل مكرر ان لدينا 12 الف فان يعمل من دون نمر عمومية والحل موجود لكن بحاجة إلى آلية".وأمل نجم أن يتم تشكيل الحكومة في الايام القليلة المقبلة
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