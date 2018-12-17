قصيفي لطلاب المدارس: أنتم أمل المستقبل أنتم من نعول عليكم لانقاذ لبنان

زار نقيب محرري ​الصحافة​ ال​لبنان​ية ​جوزيف قصيفي​، على رأس، ​الرابطة الثقافية​ في ​طرابلس​، حيث كان في استقبالهم رئيس الرابطة رامز الفري وعدد من أعضاء الهئية الإدارية وأصدقاء الرابطة وإعلاميون.

وألقى قصيفي كلمة أمام حشد من ​طلاب المدارس​ كانوا متواجدين على مسرح الرابطة، نوه خلالها بهذا "الصرح الثقافي الكبير الذي كان ولا يزال له دور مميز في العمل الثقافي والاجتماعي والوطني العام". وتوجه الى الطلاب قائلا: "أنتم أمل المستقبل، أنتم من نعول عليكم لانقاذ لبنان".

من جهته شكر الفري النقيب والوفد المرافق على زيارتهم للرابطة، في اول زيارة رسمية بعد توليهم منصبهم الجديد الى طرابلس، معتبرا "ان الرابطة بيتهم الثاني بعد النقابة".وتم الاتفاق على "التعاون الدائم والمستقبلي في خدمة الصحافة والصحافيين والشأن الثقافي عموما".

ختاما، قدم الفري درعا تقديرية لقصيفي، وجال الجميع على قاعات وأقسام الرابطة.