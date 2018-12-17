وليد البعريني: الحكومة ستشكل مهما حاول البعض وضع عراقيل وعقبات

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ خلال اسقباله مفتي الجمهورية ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ إلى "اننا تشرفنا بلقاء سماحته وتداولنا معه في شؤون ​منطقة عكار​ والأوضاع على الساحة اللبنانية"، مؤكداً أن "​الحكومة​ ستشكل مهما حاول البعض وضع عراقيل وعقبات في وجه رئيس الحكومةا المكلف ​سعد الحريري​ الذي يتمتع بالحكمة والصبر وهو لا يهدأ ليل نهار في السعي مع المعنيين للوصول الى حل لتأليف الحكومة ونطمئن اللبنانيين ان الأجواء إيجابية والتفاؤل بولادة الحكومة مصدره المشاورات المكثفة التي بدأت تفكك العقد. ونأمل أواخر الشهر ان يكون هناك حكومة جديدة في لبنان".

وأشار إلى أنه "أما بالنسبة الى أصوات النشاز التي تتعالى بين الحين والآخر للنيل من الرئيس الحريري، فينبغي إسكاتها بالطرق القانونية المرعية الإجراء فكفاها تجارة بالدم والعفة، والحكومة ستتشكل على أسس وطنية واضحة المعالم بحسب ما يراها الرئيس الحريري ضمن الصلاحيات المعطاة له في ​الدستور​، بالتفاهم والحوار وليس بتوزير من لا يحق له.

ومن ​دار الفتوى​، دار اللبنانيين جميعا، نوجه نداء الى كل القوى والتكتلات السياسية للتعاون مع الرئيس المكلف ل​تشكيل الحكومة​ رأفة بالناس وإنقاذا للاقتصاد خشية الانهيار".

وشدد على "وحدة الصف الإسلامي والوطني والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة الفتن والانقسامات لتحقيق الوفاق الوطني وإخراج لبنان من أزماته الخطيرة التي تنعكس سلبا على الوطن والمواطنين ونحيي ​الجيش اللبناني​ في مكافحة الفلتان الأمني ويبقى هو الأمل مع ​القوى الأمنية​ اللبنانية، اللذين يعمل كل منهما على حماية الوطن بعين ساهرة، للتصدي لكل من يريد بنا شرا".