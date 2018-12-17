نقولا نحاس: صرخة من أفواه المرنمين لتؤكد أنها منارة العيش الواحد والتلاقي والتفاعل

لفت عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب ​نقولا نحاس​ خلال أمسية ميلادية بعنوان "​طرابلس​ تغني ​الميلاد​ 3" أقامتها جمعية "سوشيل واي"، في ​معرض رشيد كرامي الدولي​ إلى أن "طرابلس تغني الميلاد، هذا نغم فرح، نغم إستشراف نور من السماء، نور يبشر ب​المحبة​، نور يدعو ​الانسان​ الى التقرب من محبة الله من أجل إحتضان أخيه الانسان. طرابلس تغني الميلاد تراث، عايشته المدينة ناهلة من هذا النغم الذي طبعها على مدى العصور، وها هي تستعيد زخمه ونبضه لأن بقدر ما قست الأيام عليها تبقى عاصية منتفضة أبدا على كل آفات الظلم".

وأشار إلى أن "طرابلس تغني الميلاد، هي صرخة من أفواه المرنمين لتؤكد أنها منارة العيش الواحد والتلاقي والتفاعل بين كل مكونات أبنائها على مختلف الصعد وطرابلس اليوم لا تغني الميلاد مع الكورال الموجود من كل المناطق، بل ​لبنان​ كله يغني الميلاد عبر طرابلس، وهي دلالة الى عودة المدينة لدورها منارة حقيقية ومدينة علم وعلماء".