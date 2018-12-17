درغام: مساعي رئيس الجمهورية ستنتج حكومة قبل الأعياد

اكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​أسعد درغام​، في تصريح له"أننا متفائلون باقتراب تشكيل ​الحكومة​"، مشددا على أن "مساعي ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ سوف تفضي الى حكومة قبل الأعياد"، موضحا أن "الحل سيكون وفق عدالة التمثيل مع الحرص على أن يكون مرضيا لرئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، وفي الوقت نفسه، ألا يتم إلغاء أحد ممن أثبتت ​الانتخابات النيابية​ أن له حيثية تمثيلية"، معتبرا أن "التنازلات مطلوبة من الجميع لمصلحة البلد".

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