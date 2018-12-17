مربو الابقار في الهرمل: لتعويضنا عن الخسائر التي لحقت بنا

ناشد مربو ​الابقار​ في منطقة ​الهرمل​ وتعاونية حوش السيد علي لتربية الابقار وانتاج ​الحليب​، خلال لقائهم قائمقام الهرمل طلال قطايا، "الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال الزراعة ​غازي زعيتر​ والصناعة ​حسين الحاج حسن​ ونواب المنطقة وجميع المسؤولين، ايجاد حل لمعاناتهم بعد توقف معمل "كانديا" عن استلام انتاجهم من الحليب البالغ حوالى 8 أطنان يوميا، ما ادى الى كساد انتاجهم وتحملهم خسائر كبيرة". وطالبوا الدولة "بايجاد حل لهذه القضية وتعويضنا عن الخسائر التي لحقت بنا والا سنضطر الى التصعيد في المرحلة المقبلة".

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