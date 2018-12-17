البعريني التقى دريان: الحكومة ستتشكل مهما حاول البعض وضع العراقيل

أشار النائب ​وليد البعريني​ بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ إلى انه "تداولنا معه في شؤون ​منطقة عكار​ والأوضاع على الساحة اللبنانية، واكدنا له أن الحكومة ستشكل مهما حاول البعض وضع عراقيل وعقبات في وجه الرئيس ​سعد الحريري​ الذي يتمتع بالحكمة والصبر وهو لا يهدأ ليل نهار في السعي مع المعنيين للوصول الى حل لتأليف الحكومة، ونطمئن اللبنانيين ان الأجواء إيجابية والتفاؤل بولادة الحكومة مصدره المشاورات المكثفة التي بدأت تفكك العقد ونأمل أواخر الشهر ان يكون هناك حكومة جديدة في لبنان".

وأضاف "أما بالنسبة الى أصوات النشاز التي تتعالى بين الحين والآخر للنيل من الرئيس الحريري فينبغي إسكاتها بالطرق القانونية المرعية الإجراء فكفاها تجارة بالدم والعفة، والحكومة ستتشكل على أسس وطنية واضحة المعالم بحسب ما يراها الرئيس الحريري ضمن الصلاحيات المعطاة له في ​الدستور​، بالتفاهم والحوار وليس توزير من لا يحق له التوزير".

وأكد على وحدة الصف الإسلامي والوطني والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة الفتن والانقسامات لتحقيق الوفاق الوطني وإخراج لبنان من أزماته الخطيرة التي تنعكس سلبا على الوطن والمواطنين. وقال: "نحيي ​الجيش اللبناني​ في مكافحة الفلتانٍ الأمني ويبقى هو الأملُ مع القُوى الأمنيةِ اللبنانية، اللذَين يعملُ كلٌّ منهما على حمايةِ الوطنِ بعينٍ ساهرة، للتصدي لكل من يريد بنا شرا".