مقتل 9 أشخاص في تفجير سيارة بمدينة سورية قرب الحدود التركية

كشفت مصادر لوكالة "رويترز" أن ما لا يقل عن تسعة أشخاص قتلوا عندما انفجرت ​سيارة​ ملغومة في سوق للخضر في ​مدينة عفرين​ بشمال غرب ​سوريا​ في أحدث هجوم من نوعه في بلدات تسيطر عليها جماعات من المعارضة المسلحة المدعومة من ​تركيا​، موضدحة أن سيارة كانت متوقفة قرب السوق المزدحمة في المدينة انفجرت.

ويشتبه سكان ومقاتلون من المعارضة في منطقة شمال غرب سوريا التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة وتقطنها أغلبية عربية وقوف وحدات حماية الشعب الكردية وراء هذه الهجمات لبث الخوف وزعزعة استقرار منطقتهم قبل بدء الهجوم التركي ضد مناطق تسيطر عليها وحدات حماية الشعب شرقي الفرات في شمال سوريا.