وزير إسرائيلي: أستراليا ارتكبت خطأ عليها إصلاحه

انتقد وزير التعاون الإقليمي ال​إسرائيل​ي، ​تساحي هنغبي​، "قرار ​أستراليا​ اعترافها ب​القدس​ الغربية عاصمة للدولة العبرية"، قائلا: "إنه يضم خطأ يتعين على كانبيرا إصلاحه"، معرباً عن "ارتياح ​تل أبيب​ إزاء توضيح ​الحكومة الأسترالية​ موقفها إزاء الموضوع"، مضيفا: "لأسفنا، تضم هذه الأنباء الإيجابية خطأ.. ليس هناك تقسيم بين ​القدس الشرقية​ والغربية".

وأشار إلى أن "القدس كيان موحد ومتحد وسيطرة إسرائيل عليها أبدية، قائلا: "سيادتنا عليها لن تنقسم ولن تقوض، ونأمل في أن تجد أستراليا بسرعة طريقة لإصلاح الخطأ الذي ارتكبته".