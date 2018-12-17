وزير إسرائيلي: أستراليا ارتكبت خطأ عليها إصلاحه

انتقد وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، "قرار أستراليا اعترافها بالقدس الغربية عاصمة للدولة العبرية"، قائلا: "إنه يضم خطأ يتعين على كانبيرا إصلاحه"، معرباً عن "ارتياح تل أبيب إزاء توضيح الحكومة الأسترالية موقفها إزاء الموضوع"، مضيفا: "لأسفنا، تضم هذه الأنباء الإيجابية خطأ.. ليس هناك تقسيم بين القدس الشرقية والغربية".
وأشار إلى أن "القدس كيان موحد ومتحد وسيطرة إسرائيل عليها أبدية، قائلا: "سيادتنا عليها لن تنقسم ولن تقوض، ونأمل في أن تجد أستراليا بسرعة طريقة لإصلاح الخطأ الذي ارتكبته".
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