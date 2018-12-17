قائد روسي: منشآت الدفاع الصاروخية الأميركية بأوروبا في مرمى قواتنا

لفت قائد ​القوات​ الصاروخية الاستراتيجية في ​الجيش الروسي​ الجنرال سيرغي كاراكاييف إلى أن "منشآت الدفاع الصاروخي الأميركية في ​أوروبا​، تقع في مرمى ​الصواريخ​ التي تملكها ​روسيا​"، مشيراً إلى أنه "يجب ألا ننسى أن منشآت الدفاع الصاروخي الأوروبية تقع في مرمى قواتنا المسلحة".

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