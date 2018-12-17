فتوحي: أمام الحكومة المقبلة تحديّات إقتصاديّة كبيرة

عقد رئيس الحزب ال​لبنان​ي الواعد ​فارس فتوحي​ إجتماعًا مع بعض منسّقي ​محافظة جبل لبنان​ في مقرّالحزب الرئيسي في ضبيه،وتمّ التداول في موضوع "المشروع الوطني لإعادة ​النازحين السوريين​ إلى وطنهم"، وجرى تقييم المراحل المنجزة التي حققت نجاحًا كبيرًا تجسّد بعودة مئات النازحين من ​كسروان​ إلى قراهم ومدنهم في سوريا.كما تمّ التأكيد على متابعة مراحل المشروع لتحقيق كامل أهدافه.

وشدّد رئيس الحزب فارس فتوحي على أهميّة ​تشكيل الحكومة​ متمنيًا أن تبصر النور قبل نهاية ​السنة​، فأمام الحكومة المقبلة تحديّات إقتصاديّة كبيرة، وواجب مقاربة موضوع النزوح بجديّة من خلال تفعيل المبادرة الروسيّة والتجاوب معها، وهذا لن يتمّ إلاّ بتطوير العلاقة بين لبنان و​روسيا​ وتنسيق الحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية.

وأشار فتّوحي على أنّ تعاطي الحكومة مع موضوع الهبة الروسيّة إلى المؤسسة العسكرية لا يبشّر بالخير، سائلاً عن جدوى حصر المساعدات بدول من دون أخرى. كما دعا إلى تصحيح هذا المسار الذي لا يصبّ في مصلحة لبنان.