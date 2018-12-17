وقف حركة الملاحة بميناء البرلس في كفر الشيخ 3 أيام لسوء الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن علاء الدين عطالله، مدير مركز المعلومات، بميناء الصيد البحري بالبرلس، اليوم الإثنين، توقف حركة الملاحة بالبحر المتوسط، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، منذ الصباح الباكر وسط انتظام الأعمال والحركة الإدارية والخدمات العامة لأصحاب قوارب الصيد والصيادين في الميناء.

وأكد مدير مركز المعلومات بميناء الصيد البحري بالبرلس، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم الإثنين، أن حوالي 450 قارب صيد آلي ترسو بأرصفة الميناء، بسبب ارتفاع أمواج البحر المتوسط، عن الحد المسموح به لإجراء أعمال الملاحة نظرًا لشدة الرياح المصاحبة لأمطار خفيفة والتي بسببها رفض الصيادون الإقلاع في رحلات صيد.

وأوضح عطالله أن توقف حركة الملاحة سوف يستمر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الإثنين، وحتى الأربعاء المقبل بسبب سوء الأحوال الجوية وبحسب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.