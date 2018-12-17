ضبط شخصين من أطراف خصومة ثأرية لاتجارهما في الأسلحة النارية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزي حملة أمنية مكبرة استهدفت أطراف عائلتين بناحية العقال القبلي دائرة مركز شرطة البداري بأسيوط، بينهما خصومة ثأرية.

أسفرت الحملة عن ضبط "حلمي. ع. ض" 28 سنة-عامل، و "سيد. إ. إ" 24 سنة-مزارع؛ وبحوزتهما (بندقية آلية و2 خزينة لذات البندقية، طبنجة، فرد روسي، 2 شريط رشاش جرينوف، 10 مقابض خشبية لبنادق آلية، 219 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 جرام).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.