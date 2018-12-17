27 من الأمن الإداري يتهمون رئيس نادي الشرقية بإهدار حقوقهم

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

حررَّ 27 من أفراد الأمن الإداري بنادي "الشرقية" الرياضي، بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، بلاغًا رسميًا يتهمون فيها الدكتور مجدي عزت، رئيس مجلس إدارة النادي، بمنعهم من التوقيع في دفتر الحضور وعدم إعطائهم صور من عقودهم القديمة، وذلك بدعوى إجبارهم على التوقيع على عقود جديدة لإهدار حقوقهم.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من كلًا من: "السيد محمد عطية" 46 عامًا، و"السيد أحمد عبدالمنعم" 32 عامًا، و"هاني حسن محمد عبدالعزيز" 41 عامًا، و"محمود أحمد محمد إبراهيم" 33 عامًا، جميعهم أفراد امن بنادي "الشرقية" الرياضي، ومعهم 23 آخرين من زملائهم، يتضررون من الدكتور مجدي عزت، رئيس مجلس إدارة النادي.

وأوضح أفراد الأمن، في بلاغهم، والذي حمل رقم 8242 إداري ثان الزقازيق لسنة 2018، أن رئيس مجلس إدارة النادي منعهم من التوقيع في دفتر الحضور بالنادي، ورفض إعطائهم العقود الخاصة بهم، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.